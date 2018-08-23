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Суд залишив без змін запобіжний захід фігуранту справи "горіхової мафії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Апеляційний суд міста Києва продовжив арешт ключовому фігуранту справи “горіхової мафії”. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

Суд залишив без змін запобіжний захід фігуранту справи "горіхової мафії"

“Апеляційний суд м. Києва 23 серпня 2018 року залишив без змін ухвалу Печерського районного суду м. Києва про обрання учаснику злочинної організації запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 50 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Наразі у цьому провадженні повідомлено про підозру начальнику Головного управління ДФС у Вінницькій області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України та ще двом активним учасникам злочинної організації за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, одного з яких оголошено у розшук.

У результаті порушень податкового законодавства та законодавства у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності злочинна організація під керівництвом посадових осіб органів ДФС України заподіяла збитків державі на суму понад 300 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у липні оголошено про підозру начальнику Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Осмоловському у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.3 ст.27 ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України".

Разом з ним підозру отримав і керівник однієї з вінницьких фірм, яка була начебто замішана у контрабанді горіхів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році створено злочинну організацію, до складу якої увійшли службові особи органів ДФС, а також наближені до них засновники та службові особи суб’єктів господарської діяльності. Їх звинувачують в ухиленні від сплати податків під час експортно-імпортних операцій.

20 серпня суд розглянув скаргу фігуранта "горіхової справи" на запобіжний захід.

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