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Суд оставил без изменений меру пресечения фигуранту дела "ореховой мафии"

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Апелляционный суд Киева продлил арест ключевом фигуранту дела “ореховой мафии”. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

Суд оставил без изменений меру пресечения фигуранту дела "ореховой мафии"

“Апелляционный суд г. Киева 23 августа 2018 года оставил без изменений решение Печерского районного суда г.Киева об избрании участнику преступной организации меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 50 млн грн”, — говорится в сообщении.

Сейчас в этом производстве сообщено о подозрении начальнику Главного управления ГФС в Винницкой области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины и еще двум активным участникам преступной организации по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 УК Украины, один из которых объявлен в розыск.

В результате нарушений налогового законодательства и законодательства в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности преступная организация под руководством должностных лиц органов ГФС Украины нанесла ущерб государству на сумму свыше 300 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в июле объявлено о подозрении начальнику Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Осмоловскому в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.27 ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины“.

Вместе с ним подозрение получил и руководитель одной из винницких фирм, которая была бы замешана в контрабанде орехов. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.

Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году была создана преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС, а также приближенные к ним основатели и должностные лица субъектов хозяйственной деятельности. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов при совершении экспортно-импортных операций.

20 августа суд рассмотрел жалобу фигуранта “ореховой дела” на меру пресечения.

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