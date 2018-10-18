Інспектор ДФС провокував надання хабарів колегам, щоб притягнути їх до відповідальності

"Генпрокуратурою спільно з СБУ та Нацполіцією викрито оперуповноваженого ДФС, який підбурював особу до провокації підкупу митників", - написав Лисенко.



За його словами, використовуючи своє службове становище, інспектор підбурював людину до пропонування надання неправомірної вигоди посадовим особам Львівської митниці ДФС з метою незаконного притягнення їх до кримінальної відповідальності за одержання такої вигоди.



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Як зазначив Лисенко, сьогодні оперуповноваженого, який намагався вказані фіктивні матеріали, що містять провокативну заяву про вчинення злочину, передбаченого ст. 368 КК України, передати до Генеральної прокуратури України, затримано.



Лисенко зауважив, що зараз проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких посадовцю буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 370 (провокація хабара) України, та внесене до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.



Нагадаємо, у Києві під час одержання 650 тис. грн неправомірної вигоди затримано посадовця ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна", що входить в структуру Державного агентства автомобільних доріг України.