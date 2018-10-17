У Києві на хабарі у 650 тис. грн піймали посадовця із структури Укравтодору
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Києві під час одержання неправомірної вигоди затримано посадовця ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна", що входить в структуру Державного агентства автомобільних доріг України. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Як повідомили у прес-службі, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Центру асфальтобетонів та органічних в’яжучих ДП “Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна”, що входить в структуру Державного агентства автомобільних доріг України, вимагав та отримав від представника приватного товариства неправомірну вигоду у сумі 650 тис. гривень за пришвидшення експертизи та отримання позитивних висновків дослідження продукції вказаного товариства.
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“Першу частину неправомірної вигоди у сумі 60 тис. гривень посадовець отримав 16.10.2018. А під час одержання другого траншу у сумі 590 тис. гривень його було затримано “на гарячому”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, вирішується питання про оголошення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.