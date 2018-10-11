Начальника митного посту “Рава-Руська” затримали за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. За системне хабарництво затримано начальника митниці “Рава-Руська”. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“10 жовтня 2018 року під час одержання неправомірної вигоди в сумі 21 тис. грн затримано начальника митного посту „Рава-Руська“ Львівської митниці ДФС та його співучасника, вилучено речові докази. Загалом задокументовано отримання вказаними особами неправомірної вигоди на суму близько 70 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронцями встановлено, що вказану суму посадовець разом з посередником вимагали від особи за нестворення перешкод при розмитненні товарів.
У ГПУ зазначили, що зараз проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, двоє посадовців Одеської митниці вимагали 3 тис. дол. хабара за надання дозволу на експлуатацію складського приміщення.
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