Начальника митного посту “Рава-Руська” затримали за хабарництво

“10 жовтня 2018 року під час одержання неправомірної вигоди в сумі 21 тис. грн затримано начальника митного посту „Рава-Руська“ Львівської митниці ДФС та його співучасника, вилучено речові докази. Загалом задокументовано отримання вказаними особами неправомірної вигоди на суму близько 70 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями встановлено, що вказану суму посадовець разом з посередником вимагали від особи за нестворення перешкод при розмитненні товарів.

У ГПУ зазначили, що зараз проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, двоє посадовців Одеської митниці вимагали 3 тис. дол. хабара за надання дозволу на експлуатацію складського приміщення.

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