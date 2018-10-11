Начальника таможенного поста "Рава-Русская" задержали за взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. За системное взяточничество задержан начальник таможни "Рава-Русская". Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"10 октября 2018 года во время получения неправомерной выгоды в сумме 21 тыс. грн задержан начальник таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни ГФС и его соучастник, изъяты вещественные доказательства. Всего задокументировано получение указанными лицами неправомерной выгоды на сумму около 70 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Правоохранителями установлено, что указанную сумму чиновник вместе с посредником требовали от лица за несоздание препятствий при растаможивании товаров.
В ГПУ отметили, что сейчас проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, двое должностных лиц Одесской таможни требовали 3 тыс. долл. взятки за предоставление разрешения на эксплуатацию складского помещения.
Фото Варта1.