В Киеве на взятке в 650 тыс. грн поймали чиновника из структуры Укравтодора

Как сообщили в пресс-службе, досудебным расследованием установлено, что начальник Центра асфальтобетонов и органических вяжущих ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина ", входящего в структуру Государственного агентства автомобильных дорог Украины, требовал и получил от представителя частного общества неправомерную выгоду в сумме 650 тыс. гривен за ускорение экспертизы и получения положительных выводов исследования продукции указанного общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начальника таможенного поста "Рава-Русская" задержали за взяточничество

"Первую часть неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. гривен чиновник получил 16.10.2018. А при получении второго транша в сумме 590 тыс. гривен был задержан "на горячем", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности.