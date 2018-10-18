Инспектор ГФС провоцировал дачи взяток коллегам, чтобы привлечь их к ответственности

"Генпрокуратурой совместно с СБУ и Нацполициею разоблачено оперуполномоченного ГФС, который подстрекал человека к провокации подкупа таможенников", - написал Лысенко.



По его словам, используя свое служебное положение, инспектор подстрекал человека к предложению предоставление неправомерной выгоды должностным лицам Львовской таможни ГФС с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности за получение такой выгоды.



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Как отметил Лысенко, сегодня оперуполномоченного, который пытался указаные фиктивные материалы, содержащие провокационное заявление о совершении преступления, предусмотренного ст. 368 УК Украины, передать в Генеральную прокуратуру Украины, задержано.



Лысенко отметил, что сейчас проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых должностному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 370 (провокация взятки) Украины и внесено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



Напомним, в Киеве во время получения 650 тыс. грн неправомерной выгоды задержан сотрудник ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина", которое входит в структуру Государственного агентства автомобильных дорог Украины.