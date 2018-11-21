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ГПУ проводит обыски у налоговиков и таможенников в Черновцах

ГПУ проводит обыски у налоговиков и таможенников в Черновцах

Киев  •  УНН

 • 11895 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Генпрокуратурой совместно с СБУ проводится ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, передает УНН.

“В среду, 21 ноября 2018 года, Генеральной прокуратурой Украины совместно с ГУБКОП СБ Украины проводится ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни”, — говорится в сообщении.

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Указанные меры обусловлены необходимостью проверки информации о причастности должностных лиц указанных органов к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при экспорте “орехов грецких”.

Стоит отметить, что Генеральной прокуратурой Украины совместно с ГУБКОП СБ Украины в этом году на территории области была обезврежена преступная организация, участники которой используя аналогичные схемы по экспорту орехов нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 млн грн.

Сейчас продолжается досудебное расследование, начальнику ГУ ГФС в Винницкой области, его первому заместителю, а также подконтрольным руководителям субъектов хозяйствования сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины.

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Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в июле объявлено о подозрении начальнику Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслану Осмоловскому в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.27 ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины“.

Вместе с ним подозрение получил и руководитель одной из винницких фирм, которая будто бы была замешана в контрабанде орехов. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.

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Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году была создана преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС, а также приближенные к ним основатели и должностные лица субъектов хозяйственной деятельности. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов при экспортно-импортных операциях.

20 августа суд рассмотрел жалобу фигуранта “орехового дела” на меру пресечения. 23 августа мера пресечения была оставлена без изменений.

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