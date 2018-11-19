Луценко не виключив ще однієї підозри екс-голові ДФС Продану

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Генеральній прокуратурі України залишилася частина матеріалів кримінального провадження, де фігурує колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан, і слідство не виключає вручення нової підозри йому. Про це сказав на брифінгу Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.