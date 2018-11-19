Луценко не виключив ще однієї підозри екс-голові ДФС Продану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Генеральній прокуратурі України залишилася частина матеріалів кримінального провадження, де фігурує колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан, і слідство не виключає вручення нової підозри йому. Про це сказав на брифінгу Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“У ГПУ залишилася ще половина цієї справи (яка стосується екс-голови ДФС Продана — ред.). Впевнений, що це ще не кінець підозрам цьому та іншим високопосадовцям чинної влади”, — наголосив Луценко.
При цьому, Генпрокурор наголосив, що у САП та НАБУ є обґрунтовані підозри для оголошення підозри Мирославу Продану.
Нагадаємо, САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.
Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.
Також САП вже втретє викликала Продана на допит, оскільки попередні рази – 8 та 15 листопада – він не з’явився.
Прикордонники підтвердили УНН інформацію про те, що Продан ще 5 листопада перетнув кордон з Молдовою без порушень закону.