Екс-голові ДФС Продану склали підозру про незаконне збагачення

“15.11.2018 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури складено та підписано письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України”, — йдеться у повідомленні.

У САП зазначили, що "на виконання вимог ст.277-278 КПК України забезпечено вручення цього повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень".

Зокрема, Продана підозрюють у набутті за час роботи на посадах виконуючого обов’язки заступника та голови Державної фіскальної служби України з липня 2016 року по червень 2018 року у власність грошових коштів у сумі понад 89 млн грн, за які для його особистого користування придбано низку об’єктів нерухомого майна і транспортних засобів. Крім того, за їхніми даними, з метою приховування належності дійсного власника реєстрація права власності здійснювалась на близьку особу. Серед придбаних за вказаний період об’єктів: дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.

Також слідством перевіряється його причетність до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Спеціальна антикорупційна прокуратура надіслала повістку колишньому очільнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану з вимогою з’явитися до слідчого.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили інформацію про те, що Мирослава Продана викликали на допит на 15 листопада.

Як повідомили УНН у Державній прикордонній службі, 5 листопада Мирослав Продан перетнув українсько-молдовський кордон у законний спосіб.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що слідство підозрює Продана у правопорушеннях на посаді голови Державної фіскальної служби України. Луценко також зазначав, що “якщо слідство покладе необхідну доказову базу, то ця справа буде відправлена за підслідністю до органа, який буде її реалізовувати”.