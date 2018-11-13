САП надіслала повістку Продану
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Спеціальна антикорупційна прокуратура надіслала повістку колишньому очільнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану з вимогою з’явитися до слідчого. Про це він сам повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.
За словами Продана, повістка від САП прийшла на адресу, за якою не проживає його родина, а дата надходження повістки не збігається з датою її реєстрації.
“7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з’явитись до слідчого. В САП наполягають, що надіслали повістку 2 листопада, але дата її реєстрації — 6 листопада. Більше того, повістка спрямована на адресу, де ніколи не проживала моя родина”, — йдеться в його дописі.
Також Продан додав, що зараз перебуває на лікуванні за кордоном.
Наразі УНН намагається дізнатися подробиці в правоохоронних органах.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження, фігурантом якого є в.о. Державної фіскальної служби Мирослав Продан.
Луценко заявив, що наявні матеріали переконують “у наявності грубих правопорушень пана Продана на посаді виконуючого обов’язки керівника ДФС”.