ГПУ підозрює Продана у правопорушеннях на посаді керівника ДФС

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження, фігурантом якого є в.о. Державної фіскальної служби Мирослав Продан. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Десь на початку цього року ми отримали інформацію про ймовірні правопорушення пана Продана, які не пов’язані з його посадою у Вінницькій області. Вони пов’язані з його нинішньою діяльністю”, — сказав Луценко.

Він додав, що наявні матеріали переконують “у наявності грубих правопорушень пана Продана на посаді виконуючого обов’язки керівника ДФС”.

“Якщо слідство покладе необхідну доказову базу, ця справа буде відправлена за підслідністю до органа, який буде її реалізовувати. На цей момент триває слідство”, — зазначив Луценко.

Як повідомляв УНН, у Генеральній прокуратурі України не включають лобіювання інтересів при призначенні керівництва у ДФС з боку одного із злочинних угруповань, яке причетне до системної контрабанди горіхів на Вінничині.

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