ГПУ подозревает Продана в правонарушениях на должности руководителя ГФС

"Где-то в начале этого года мы получили информацию о возможных правонарушениях господина Продана, не связанных с его должностью в Винницкой области. Они связаны с его нынешней деятельностью", - сказал Луценко.

Он добавил, что имеющиеся материалы убеждают "в наличии грубых правонарушениях господина Продана на должности исполняющего обязанности руководителя ГФС".

"Если следствие положит необходимую доказательную базу, это дело будет отправлено ​​по подследственности в орган, который будет ее реализовывать. На данный момент ведется следствие", - отметил Луценко.

Как сообщал УНН, в Генеральной прокуратуре Украины не включают лоббирования интересов при назначении руководства в ГФС со стороны одной из преступных группировок, которая причастна к системной контрабанды орехов в Винницкой области.