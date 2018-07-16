ГПУ подозревает Продана в правонарушениях на должности руководителя ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство, фигурантом которого является и.о. Государственной фискальной службы Мирослав Продан. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Где-то в начале этого года мы получили информацию о возможных правонарушениях господина Продана, не связанных с его должностью в Винницкой области. Они связаны с его нынешней деятельностью", - сказал Луценко.
Он добавил, что имеющиеся материалы убеждают "в наличии грубых правонарушениях господина Продана на должности исполняющего обязанности руководителя ГФС".
"Если следствие положит необходимую доказательную базу, это дело будет отправлено по подследственности в орган, который будет ее реализовывать. На данный момент ведется следствие", - отметил Луценко.
Как сообщал УНН, в Генеральной прокуратуре Украины не включают лоббирования интересов при назначении руководства в ГФС со стороны одной из преступных группировок, которая причастна к системной контрабанды орехов в Винницкой области.