САП отправила повестку Продану
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Специальная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану с требованием явиться к следователю. Об этом он сам сообщил на странице в Facebook, передает УНН.
По словам Продана, повестка от САП пришла на адрес, по которому не проживает его семья, а дата поступления повестки не совпадает с датой ее регистрации.
"7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации - 6 ноября. Более того, повестка направлена на адрес, где никогда не проживала моя семья", - говорится в его заметке.
Также Продан добавил, что сейчас находится на лечении за границей.
На данный момент УНН пытается узнать подробности в правоохранительных органах.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство, фигурантом которого является и.о. Государственной фискальной службы Мирослав Продан.
Луценко заявил, что имеющиеся материалы убеждают "в наличии грубых правонарушений господина Продана в должности исполняющего обязанности руководителя ГФС".