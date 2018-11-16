Экс-главе ГФС Продану составили подозрение о незаконном обогащении

“15.11.2018 года прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлено и подписано письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 УК Украины”, — говорится в сообщении.

В САП отметили, что “во исполнение требований ст.277-278 УПК Украины обеспечено вручение этого сообщения о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений”.

В частности, Продана подозревают в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016-го по июнь 2018 года денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования был приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Кроме того, по их данным, с целью сокрытия действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на ближайшее лицо. Среди приобретенных за указанный период объектов: две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Также следствием проверяется его причастность к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, Специальная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу проданное с требованием явиться к следователю.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили информацию о том, что Мирослава Продана вызвали на допрос 15 ноября.

Как сообщили УНН в Государственной пограничной службе, 5 ноября Мирослав Продан пересек украинскую-молдавскую границу законно.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что следствие подозревает Продана в правонарушениях на должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Луценко также отмечал, что “если следствие положит необходимую доказательную базу, то это дело будет направлено ​​по подследственности в орган, который будет ее реализовывать”.