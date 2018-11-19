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Луценко не исключил еще одного подозрения экс-главе ГФС Продану

Луценко не исключил еще одного подозрения экс-главе ГФС Продану

Киев  •  УНН

 • 11508 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины осталась часть материалов уголовного производства, где фигурирует бывший и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан, следствие не исключает вручения нового подозрения ему. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"В ГПУ осталась еще половина этого дела (которая касается экс-главы ГФС Продана - ред.). Уверен, что это еще не конец подозрениям этому и другим высокопоставленным чиновникам действующей власти", - подчеркнул Луценко.

При этом, Генпрокурор отметил, что в САП и НАБУ есть обоснованные подозрения для объявления подозрения Мирославу Продану.

Напомним, САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.

В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Также САП уже в третий раз вызвала Продана на допрос, поскольку предыдущие разы - 8 и 15 ноября - он не появился.

Пограничники подтвердили УНН информацию о том, что Продан еще 5 ноября пересек границу с Молдовой без нарушений закона.

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