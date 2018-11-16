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САП втретє викликала Продана на допит

САП втретє викликала Продана на допит

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура викликала колишнього екс-голову Державної фіскальної служби Мирослава Продана на допит на 20 листопада, передає УНН з посиланням на повідомлення САП у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні ж прокурорами САП його втретє викликано для проведення слідчих та процесуальних дій на 10:00  20.11.2018 року”, — зазначили у прокуратурі.

У САП зазначили, що вчора Продан не прийшов на допит до антикорупційної прокуратури.

При цьому у відомстві розповіли, що викликали його вже двічі — на 8 та 15 листопада, “однак на виклики чиновник не з’явився та до теперішнього часу не надав будь-яких підтверджуючих документів щодо поважності причин неявки”.

“Опубліковані в соціальній мережі заяви про перебування за кордоном на лікуванні не знайшли свого підтвердження у передбачений кримінальним процесуальним законом спосіб”, — наголосили у САП.

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Крім того, у відомстві також поінформували, що незважаючи на виклики та запити прокурорів, суб’єктом та його захисниками дотепер не повідомлено ні місця (адреси) перебування, ні назви медичного закладу, де він перебуває на лікуванні.

Нагадаємо, як стало відомо сьогодні, САП склала повідомлення про підозру екс-голові ДФС Мирославу Продану склали повідомлення про підозру у незаконному збагаченні.

Спеціальна антикорупційна прокуратура надіслала повістку колишньому очільнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану з вимогою з’явитися до слідчого.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили інформацію про те, що Мирослава Продана викликали на допит на 15 листопада.

Як повідомили УНН у Державній прикордонній службі, 5 листопада Мирослав Продан перетнув українсько-молдовський кордон у законний спосіб. 

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що слідство підозрює Продана у правопорушеннях вже на посаді голови Державної фіскальної служби України.

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