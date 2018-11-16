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САП в третий раз вызвала Продана на допрос

САП в третий раз вызвала Продана на допрос

Киев  •  УНН

 • 9759 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала бывшего экс-председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана на допрос на 20 ноября, передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Facebook, передает УНН.

"Сегодня же прокуроры САП его в третий раз вызвали для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20.11.2018 года", - отметили в прокуратуре.

В САП отметили, что вчера Продан не пришел на допрос в антикоррупционную прокуратуру.

При этом в ведомстве рассказали, что вызвали его уже дважды - на 8 и 15 ноября, "однако на вызовы чиновник не явился и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин неявки".

"Опубликованные в социальной сети заявления о пребывании за границей на лечении не нашли своего подтверждения в предусмотренный уголовным процессуальным законом способ", - отметили в САП.

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Кроме того, в ведомстве также сообщили, что несмотря на вызовы и запросы прокуроров, субъектом и его защитниками до сих пор не сообщено ни места (адреса) пребывания, ни названия медицинского учреждения, где он находится на лечении.

Напомним, как стало известно сегодня, САП составила сообщение о подозрении экс-главе ГФС Мирославу Продану составили сообщения о подозрении в незаконном обогащении.

Специальная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану с требованием явиться к следователю.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили информацию о том, что Мирослав Продан вызван на допрос 15 ноября.

Как сообщили УНН в Государственной пограничной службе, 5 ноября Мирослав Продан пересек украинскую-молдавскую границу в законный способ.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что следствие подозревает Продана в правонарушениях в должности председателя Государственной фискальной службы Украины.

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