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В филиалах "Укргаздобычи" провели обыски

В филиалах "Укргаздобычи" провели обыски

Киев  •  УНН

 • 13071 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В филиалах АО "Укргаздобыча", в частности "Львовгаздобыча" и "Укргазспецстроймонтаж", провели обыски и изъяли ряд документов. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

"АО "Укргаздобыча" сообщает о том, что в ГПУ "Львовгаздобыча", УБМР "Укргазспецстроймонтаж" и Управлении по переработке газа и газового конденсата прошли обыски", - говорится в сообщении.

Обыски проведены по ходатайствам следственных управлений полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей, которые рекомендованы в судах этих областных центров.

"Во время следственных действий были изъяты документы, в которых речь идет о сотрудничестве филиалов УГВ с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническую документацию", - сообщили в компании.

Как сообщал УНН, ГПУ проводила обыски у налоговиков и таможенников в Черновцах.

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