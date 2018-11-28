В филиалах "Укргаздобычи" провели обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В филиалах АО "Укргаздобыча", в частности "Львовгаздобыча" и "Укргазспецстроймонтаж", провели обыски и изъяли ряд документов. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
"АО "Укргаздобыча" сообщает о том, что в ГПУ "Львовгаздобыча", УБМР "Укргазспецстроймонтаж" и Управлении по переработке газа и газового конденсата прошли обыски", - говорится в сообщении.
Обыски проведены по ходатайствам следственных управлений полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей, которые рекомендованы в судах этих областных центров.
"Во время следственных действий были изъяты документы, в которых речь идет о сотрудничестве филиалов УГВ с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническую документацию", - сообщили в компании.
Как сообщал УНН, ГПУ проводила обыски у налоговиков и таможенников в Черновцах.