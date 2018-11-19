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Коболєв назвав вартість української ГТС

Коболєв назвав вартість української ГТС

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Вартість української газотранспортної системи оцінюється приблизно в 14 млрд доларів. Про це під час III Українського нафтогазового інвестиційного форуму-2018 сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає УНН.

"Вартість української ГТС становить близько 14 млрд доларів. У партнерів в ЄС зараз немає бажання купувати нашу ГТС за такою ціною", - сказав Коболєв.

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Нагадаємо, наглядові ради НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" уклали меморандум, згідно з яким домовилися реалізувати процес відділення оператора ГТС України з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" і "Магістральні газопроводи України" домовилися про співпрацю з метою повного і прозорого відділення функції оператора ГТС в Україні.

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