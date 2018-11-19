Коболев назвал стоимость украинской ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Стоимость украинской газотранспортной системы оценивается примерно в 14 млрд долларов. Об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.
"Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долларов. У партнеров в ЕС сейчас нет желания покупать нашу ГТС за такой ценой", - сказал Коболев.
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Напомним, наблюдательные советы НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" заключили меморандум, согласно которому договорились реализовать процесс отделения оператора ГТС Украины с 1 января 2020 года.
Напомним, "Нафтогаз Украины" и "Магистральные газопроводы Украины" договорились о сотрудничестве с целью полного и прозрачного отделения функции оператора ГТС в Украине.
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