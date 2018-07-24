Транзит газу стане окремим бізнесом: "Нафтогаз" та МГУ домовились про співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. “Нафтогаз України” та “Магістральні газопроводи України” домовились про співробітництво з метою повного і прозорого відокремлення функції оператора ГТС в Україні, передає УНН з посиланням на повідомлення “Нафтогазу”.
“Наглядова рада „Нафтогаз України“ досягла згоди з наглядовою радою АТ „Магістральні газопроводи України“ (МГУ) щодо дорожньої карти співробітництва з метою повного і прозорого відокремлення функції оператора ГТС в Україні”, — сказано у повідомленні.
Анбандлінг планують завершити на початку 2020 року, після того, як закінчиться дія чинного контракту на транзит газу з “Газпромом”.
За словами голови наглядової ради “Нафтогазу” Клер Споттісвуд, це забезпечить виконання Україною регуляторних вимог ЄС, гарантуючи при цьому енергетичну безпеку та економічне процвітання України.
Нагадаємо, “Нафтогаз” узгодив позицію щодо анбандлінгу з Кабміном. Вона передбачає, що МГУ не входитиме до складу групи “Нафтогаз”, а також що відокремлення має відбутися у повній відповідності до європейських норм та у максимально стислі терміни.