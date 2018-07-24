Транзит газа станет отдельным бизнесом: "Нафтогаз" и МГУ договорились о сотрудничестве

“Наблюдательный совет „Нафтогаза Украины“ достиг соглашения с наблюдательным советом АО „Магистральные газопроводы Украины“ (МГУ) по дорожной карте сотрудничества с целью полного и прозрачного отделения функции оператора ГТС в Украине”, — сказано в сообщении.

Анбандлинг планируют завершить в начале 2020 года, после того, как закончится действие контракта на транзит газа с “Газпромом”.

По словам главы наблюдательного совета “Нафтогаза” Клэр Споттисвуд, это обеспечит выполнение Украиной регуляторных требований ЕС, гарантируя при этом энергетическую безопасность и экономическое процветание Украины.

Напомним, “Нафтогаз” согласовал позицию по анбандлингу с Кабмином. Она предусматривает, что МГУ не будет входить в состав группы “Нафтогаз”, а также то, что отделение должно состояться в полном соответствии с европейскими нормами и в максимально сжатые сроки.