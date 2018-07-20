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“Нафтогаз” узгодив позицію щодо анбандлінгу з Кабміном

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Позиція “Нафтогазу” щодо порядку відокремлення функції оператора ГТС узгоджена з урядом України. Про це повідомив Департамент з корпоративних комунікацій Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, передає УНН.

“НАК „Нафтогаз України“ узгоджує свої позиції щодо порядку відокремлення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінгу) з урядом України. Зокрема, така узгоджена позиція передбачає, що ПАТ „Магістральні газопроводи України“ не входитиме до складу групи „Нафтогаз“, а також що відокремлення має відбутися у повній відповідності до європейських норм та у максимально стислі терміни”, — йдеться у повідомлені.

У компанії додали, що “Нафтогаз” також проводить узгоджену з урядом роботу по розвитку оператора ГТС в межах АТ “Укртрансгаз” та за наказом Наглядової ради нещодавно залучив міжнародну компанію PriceWaterhouseCoopers для прискорення цього процесу.

Нагадаємо, раніше “Нафтогаз” опублікував частини арбітражного рішення, що стосуються анбандлінгу.

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