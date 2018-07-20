"Нафтогаз" согласовал позицию по анбандлингу с Кабмином
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Позиция "Нафтогаза" о порядке отделения функции оператора ГТС согласована с правительством Украины. Об этом сообщил Департамент по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", передает УНН.
"НАК "Нафтогаз Украины" согласовывает свои позиции относительно порядка отделения функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) с правительством Украины. В частности, такая согласованная позиция предполагает, что ОАО "Магистральные газопроводы Украины" не будет входить в состав группы "Нафтогаз", а также отделения должен состояться в полном соответствии с европейскими нормами и в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что "Нафтогаз" также проводит согласованную с правительством работу по развитию оператора ГТС в пределах АО "Укртрансгаз" и по приказу Наблюдательного совета недавно привлек международную компанию PriceWaterhouseCoopers для ускорения этого процесса.
Напомним, ранее "Нафтогаз" опубликовал части арбитражного решения, касающиеся анбандлингу.