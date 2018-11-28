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"Нафтогаз" заявил об "иммунитете" от аудита Счетной палаты

"Нафтогаз" заявил об "иммунитете" от аудита Счетной палаты

Киев  •  УНН

 • 9938 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Счетная палата не имеет полномочий для проведения аудита эффективности в НАК “Нафтогаз Украины”. Об этом сообщил Департамент по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, передает УНН.

“Финансово-хозяйственную деятельность ”Нафтогаза“ постоянно контролируют Государственная аудиторская служба и Государственная фискальная служба Украины”, — заявили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.

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Органами государственного контроля, которые постоянно проверяют финансово-хозяйственную деятельность НАК “Нафтогаз Украины”, является Государственная аудиторская служба Украины и Государственная фискальная служба Украины, которым предоставляются все необходимые для проверок документы. В частности, на сегодня проводится плановая проверка Государственной аудиторской службы за период с 1 апреля 2017 по 30 сентября 2018 года. Также продолжаются две проверки Государственной фискальной службы — плановая (с 1 января 2015 по 30 июня 2018 года) и внеплановая (по март 2018 года).

“В свою очередь, Счетная палата Украины не имеет законных оснований требовать проведения на объектах ”Нафтогаза“ аудита эффективности состояния планирования и своевременности поступления дивидендов в государственный бюджет. Требование о проведении такого аудита поступило от Счетной палаты в компанию в начале октября”, - говорится в сообщении пресс-службы.

В “Нафтогазе” утверждают, что согласно Закону Украины “О Счетной палате”, “Нафтогаз” не принадлежит к объектам, к которым Счетная палата может назначить аудит эффективности.

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“"Нафтогаз“ не является центральным органом исполнительной власти, реализующим налоговую и таможенную политику, а также не несет ответственности за взимание поступлений в государственный бюджет. Зато Группа „Нафтогаз“ является крупнейшим налогоплательщиком и сборов в государственный бюджет Украины. В 2017 году поступления от Группы „Нафтогаз“ составили 14% доходов в государственный бюджет и составили 107,3 млрд грн”, - заявляют в пресс-службе.

В “Нафтогазе” также переадресовывают запрос Счетной палаты в ФГИУ.

“Ст.10 Закона устанавливает особенности осуществления аудита эффективности и перечень объектов, к которым такой аудит может быть применено. В частности, статья прямо указывает, что „Фонд государственного имущества Украины, другие государственные органы, органы местного самоуправления и их должностные лица предоставляют Счетной палате по ее запросам необходимую информацию по объектам государственной собственности, находящихся в их управлении“, — отмечают в пресс-службе.

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По словам пресс-службы „Нафтогаза“, по ч. 1 ст. 10 Закона Счетная палата осуществляет аудит эффективности и финансовый аудит законности и полноты начисления налогов и сборов по деятельности центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную налоговую и таможенную политику, других органов, контролирующих поступления в государственный бюджет.

Кроме того, свой отказ в проведении аудита Счетной палате в пресс-службе НАК „Нафтогаз“ аргументируют положениями Основного Закона.

„Учитывая ст.19 Конституции Украины, согласно которой“ никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством”, а также то, что органы государственной власти обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, “Нафтогаз” считает требование Счетной палаты о проведении аудита таким, что не соответствует законодательству“, - заявили в пресс-службе ”Нафтогаза“.

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Как сообщал УНН, 28 ноября НАК “Нафтогаз” заблокировал проведение аудита Счетной палатой. Ранее в Счетной палате заявили, что проверят назначение 46,3 млн долларов премий юристам “Нафтогаза” за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с ОАО “Газпром”.

Также стоит вспомнить, что 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 грн за тыс. куб. м., что скажется на 20% -ном росте коммунальных тарифов для населения Украины. На данный шаг правительство пошло для получения транша МВФ.

Отметим, что “Нафтогаз Украины”, 100% акций которого принадлежит Кабмину, объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Чистую неконсолидированную прибыль НАК в 2017 году увеличился на 48,3% — до 39 млрд 330 млн 152 тыс. грн, чистый доход — на 16,4%, до 187 млрд 927 млн 433 тыс. грн. Львиную долю прибыли — 36,5 млрд грн — обеспечено за счет транзита природного газа, который оказался на 27% выше результата 2016 года.

12 сентября 2018 года наблюдательные советы НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Магистральные газопроводы Украины” заключили меморандум, согласно которому договорились реализовать процесс отделения оператора ГТС Украины с 1 января 2020 года.

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