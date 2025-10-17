Нафта дешевшає на 3% за тиждень на тлі домовленостей Трампа і путіна про зустріч

Ціни на нафту у п'ятницю трохи знизилися, прямуючи до падіння майже на 3% у тижневому вимірі на тлі невизначеності щодо світових поставок енергоносіїв після того, як президент США Дональд Трамп та глава кремля володимир путін домовилися зустрітися в Угорщині для обговорення питання про припинення війни в Україні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 16 центів, або 0,26%, до $60,90 за барель до 06:45 за Гринвічем (09:45 за Києвом), тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 15 центів, також на 0,26%, до $57,31.

Тижневе падіння також частково пов'язане з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства щодо зростання надлишку поставок у 2026 році.

Трамп і путін у четвер домовилися про проведення ще одного саміту щодо війни в Україні, що стало несподіванкою, на тлі побоювань москви щодо нової військової підтримки Києва з боку США. Зустріч може відбутися протягом наступних двох тижнів у Будапешті, пише видання.

Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті

Це сталася на тлі того, як у п'ятницю очікується зустріч Трампа і Президента України Володимира Зеленського у Білому домі щодо більшої військової підтримки, включаючи далекобійні ракети Tomahawk американського виробництва, водночас Вашингтон тиснув на Індію та Китай, щоб ті припинили купувати російську нафту.

"Побоювання з приводу скорочення поставок ослабли після оголошення зустрічі Трампа з путіним для обговорення припинення війни в Україні", - зазначив у своїй замітці аналітик ANZ Деніел Гайнс.

Також, чинячи тиск на ціни, Управління енергетичної інформації США повідомило в четвер, що запаси нафти в США зросли на 3,5 млн барелів до 423,8 млн барелів минулого тижня, порівняно з прогнозами аналітиків, опитаних Reuters, які передбачали зростання на 288 000 барелів.

Більш значне, ніж очікувалося, збільшення запасів нафти було зумовлене переважно зниженням завантаження нафтопереробних заводів у зв'язку з виходом НПЗ на осінній запланований ремонт. Дані також показали зростання видобутку в США до 13,636 млн барелів на добу, що є рекордним показником.

На попередній сесії нафта марки Brent знизилася на 1,37%, а американська нафта марки WTI закрилася з падінням на 1,39%, що найнижчим показником з 5 травня.

Індія скоротила імпорт російської нафти на 50% після переговорів зі США - Reuters