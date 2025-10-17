$41.760.01
Нефть дешевеет на 3% за неделю на фоне договоренностей Трампа и Путина о встрече

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Цены на нефть снижаются на 3% за неделю. Это происходит на фоне неопределенности относительно мировых поставок после договоренности Трампа и Путина о встрече по поводу войны в Украине.

Нефть дешевеет на 3% за неделю на фоне договоренностей Трампа и Путина о встрече

Цены на нефть в пятницу немного снизились, направляясь к падению почти на 3% в недельном исчислении на фоне неопределенности относительно мировых поставок энергоносителей после того, как президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин договорились встретиться в Венгрии для обсуждения вопроса о прекращении войны в Украине, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 16 центов, или 0,26%, до $60,90 за баррель к 06:45 по Гринвичу (09:45 по Киеву), тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 15 центов, также на 0,26%, до $57,31.

Недельное падение также частично связано с прогнозом Международного энергетического агентства относительно роста избытка поставок в 2026 году.

Трамп и путин в четверг договорились о проведении еще одного саммита по войне в Украине, что стало неожиданностью, на фоне опасений москвы относительно новой военной поддержки Киева со стороны США. Встреча может состояться в течение следующих двух недель в Будапеште, пишет издание.

Трамп встретится с путиным в Будапеште

Это произошло на фоне того, как в пятницу ожидается встреча Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме относительно большей военной поддержки, включая дальнобойные ракеты Tomahawk американского производства, в то же время Вашингтон давил на Индию и Китай, чтобы те прекратили покупать российскую нефть.

"Опасения по поводу сокращения поставок ослабли после объявления встречи Трампа с путиным для обсуждения прекращения войны в Украине", - отметил в своей заметке аналитик ANZ Дэниел Хайнс.

Также, оказывая давление на цены, Управление энергетической информации США сообщило в четверг, что запасы нефти в США выросли на 3,5 млн баррелей до 423,8 млн баррелей на прошлой неделе, по сравнению с прогнозами аналитиков, опрошенных Reuters, которые предполагали рост на 288 000 баррелей.

Более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти было обусловлено преимущественно снижением загрузки нефтеперерабатывающих заводов в связи с выходом НПЗ на осенний плановый ремонт. Данные также показали рост добычи в США до 13,636 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем.

На предыдущей сессии нефть марки Brent снизилась на 1,37%, а американская нефть марки WTI закрылась с падением на 1,39%, что является самым низким показателем с 5 мая.

Индия сократила импорт российской нефти на 50% после переговоров с США - Reuters

Юлия Шрамко

