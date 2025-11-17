Нафта дешевшає до майже $64 за барель на тлі відновлення завантаження в новоросійську

Ціни на нафту впали до 63,95 долара за барель у понеділок, 17 листопада, на тлі відновлення завантаження на ключовому експортному центрі в рф, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

На початку тижня зафіксовано падіння цін на нафту на тлі відновлення завантажень у "ключовому" російському експортному центрі у новоросійську.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent впали на 44 центи, або 0,68%, до 63,95 долара за барель до 07:51 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську сиру нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися за ціною 59,61 долара за барель, що на 48 центів, або 0,8%, менше, ніж у п'ятницю.

Новоросійський порт відновив завантаження нафти в неділю, згідно з двома галузевими джерелами та даними LSEG. Однак посилені атаки України на російську нафтову інфраструктуру залишаються в центрі уваги з огляду на можливі подальші збої - пише видання.

Українські військові заявили в суботу про удар по російському рязанському нафтопереробному заводу, також Генеральний штаб Збройних Сил України в неділю заявив про удар по новокуйбишевському нафтопереробному заводу в самарській області росії.

Доповнення

Серед інших причин, що наразі впливають на ціни:

надлишок пропозиції суміші вуглеводнів різних класів;

збільшення виробництва ОПЕК+.

"Загалом, відчуття надлишку пропозиції через збільшення виробництва ОПЕК+ зберігається", — сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities, додавши, що ціна WTI, ймовірно, залишиться близько 60 доларів за барель.

Інвестори намагаються оцінити, як атаки України вплинуть на експорт російської сирої нафти в довгостроковій перспективі, а також зафіксують прибутки після зростання минулої п'ятниці - зазначив він.

Інвестори також стежать за впливом західних санкцій на російські постачання та торговельні потоки. Сполучені Штати запровадили санкції, забороняючи угоди з російськими нафтовими компаніями лукойл та роснефть після 21 листопада, щоб підштовхнути рф до мирних переговорів щодо України.

Нагадаємо

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 1,97% до $64,25 за барель, а WTI подорожчала на 2,13% до $59,94. Це сталося після атаки безпілотника на нафтобазу в Новоросійську, що викликало побоювання щодо постачання.

