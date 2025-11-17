Нафта дешевшає до майже $64 за барель на тлі відновлення завантаження в новоросійську

$42.040.02
Ексклюзив
07:00 • 14668 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 13430 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
06:27 • 11193 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
05:28 • 15014 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 13453 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 24217 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41190 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 33607 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64326 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32557 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж його захоплення путіну - The Sunday Times17 листопада, 00:53 • 16073 перегляди
Окупанти на Херсонщині змушують отримувати медстраховку рф для контролю населення17 листопада, 01:27 • 3604 перегляди
російські війська завдали ракетних ударів по центру Балаклії: загинула людина, серед поранених 14-річна дівчинка17 листопада, 01:59 • 8120 перегляди
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб17 листопада, 02:30 • 13728 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає17 листопада, 02:59 • 25438 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 14668 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64326 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 59683 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 113742 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 94960 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Емманюель Макрон
Троельс Лунд Поульсен
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Польща
Франція
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 1330 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 2766 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 14521 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 33941 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 113717 перегляди
Нафта дешевшає до майже $64 за барель на тлі відновлення завантаження в новоросійську

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Ціни на нафту впали до 63,95 долара за барель 17 листопада через відновлення завантаження на ключовому експортному центрі в росії. Ф'ючерси на Brent знизилися на 0,68%, а на WTI – на 0,8%.

Нафта дешевшає до майже $64 за барель на тлі відновлення завантаження в новоросійську

Ціни на нафту впали до 63,95 долара за барель у понеділок, 17 листопада, на тлі відновлення завантаження на ключовому експортному центрі в рф, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

На початку тижня зафіксовано падіння цін на нафту на тлі відновлення завантажень у "ключовому" російському експортному центрі у новоросійську.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent впали на 44 центи, або 0,68%, до 63,95 долара за барель до 07:51 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську сиру нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися за ціною 59,61 долара за барель, що на 48 центів, або 0,8%, менше, ніж у п'ятницю.

Новоросійський порт відновив завантаження нафти в неділю, згідно з двома галузевими джерелами та даними LSEG. Однак посилені атаки України на російську нафтову інфраструктуру залишаються в центрі уваги з огляду на можливі подальші збої

- пише видання. 

Українські військові заявили в суботу про удар по російському рязанському нафтопереробному заводу, також Генеральний штаб Збройних Сил України в неділю заявив про удар по новокуйбишевському нафтопереробному заводу в самарській області росії.

Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання13.11.25, 09:00 • 37998 переглядiв

Доповнення

Серед інших причин, що наразі впливають на ціни: 

  • надлишок пропозиції суміші вуглеводнів різних класів;
    • збільшення виробництва ОПЕК+.

      "Загалом, відчуття надлишку пропозиції через збільшення виробництва ОПЕК+ зберігається", — сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities, додавши, що ціна WTI, ймовірно, залишиться близько 60 доларів за барель.

      Інвестори намагаються оцінити, як атаки України вплинуть на експорт російської сирої нафти в довгостроковій перспективі, а також зафіксують прибутки після зростання минулої п'ятниці

      - зазначив він. 

      Інвестори також стежать за впливом західних санкцій на російські постачання та торговельні потоки. Сполучені Штати запровадили санкції, забороняючи угоди з російськими нафтовими компаніями лукойл та роснефть після 21 листопада, щоб підштовхнути рф до мирних переговорів щодо України.

      Нагадаємо

      Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 1,97% до $64,25 за барель, а WTI подорожчала на 2,13% до $59,94. Це сталося після атаки безпілотника на нафтобазу в Новоросійську, що викликало побоювання щодо постачання.

      Ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів у США та зміни прогнозу ОПЕК13.11.25, 09:15 • 4845 переглядiв

      Ігор Тележніков

      ЕкономікаНовини Світу
      Санкції
      Енергетика
      Війна в Україні
      Reuters
      Сполучені Штати Америки
      Україна