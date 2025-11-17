$42.040.02
Эксклюзив
07:00 • 14621 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 13387 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 11152 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 14974 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 13419 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 24201 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41176 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33606 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 64293 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32557 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Нефть дешевеет до почти $64 за баррель на фоне возобновления загрузки в Новороссийске

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Цены на нефть упали до 63,95 доллара за баррель 17 ноября из-за возобновления загрузки на ключевом экспортном центре в России. Фьючерсы на Brent снизились на 0,68%, а на WTI – на 0,8%.

Нефть дешевеет до почти $64 за баррель на фоне возобновления загрузки в Новороссийске

Цены на нефть упали до 63,95 доллара за баррель в понедельник, 17 ноября, на фоне возобновления загрузки на ключевом экспортном центре в РФ, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В начале недели зафиксировано падение цен на нефть на фоне возобновления загрузок в "ключевом" российском экспортном центре в Новороссийске.

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent упали на 44 цента, или 0,68%, до 63,95 доллара за баррель к 07:51 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались по цене 59,61 доллара за баррель, что на 48 центов, или 0,8%, меньше, чем в пятницу.

Новороссийский порт возобновил загрузку нефти в воскресенье, согласно двум отраслевым источникам и данным LSEG. Однако усиленные атаки Украины на российскую нефтяную инфраструктуру остаются в центре внимания, учитывая возможные дальнейшие сбои

- пишет издание.

Украинские военные заявили в субботу об ударе по российскому рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, также Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в воскресенье заявил об ударе по новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в самарской области россии.

Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания

Дополнение

Среди других причин, влияющих на данный момент на цены:

  • избыток предложения смеси углеводородов различных классов;
    • увеличение производства ОПЕК+.

      "В целом, ощущение избытка предложения из-за увеличения производства ОПЕК+ сохраняется", — сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities, добавив, что цена WTI, вероятно, останется около 60 долларов за баррель.

      Инвесторы пытаются оценить, как атаки Украины повлияют на экспорт российской сырой нефти в долгосрочной перспективе, а также зафиксируют прибыли после роста прошлой пятницы

      - отметил он.

      Инвесторы также следят за влиянием западных санкций на российские поставки и торговые потоки. Соединенные Штаты ввели санкции, запрещая сделки с российскими нефтяными компаниями Лукойл и Роснефть после 21 ноября, чтобы подтолкнуть РФ к мирным переговорам по Украине.

      Напомним

      Фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,97% до $64,25 за баррель, а WTI подорожала на 2,13% до $59,94. Это произошло после атаки беспилотника на нефтебазу в Новороссийске, что вызвало опасения относительно поставок.

      Цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США и изменения прогноза ОПЕК

      Игорь Тележников

      ЭкономикаНовости Мира
      Санкции
      Энергетика
      Война в Украине
      Reuters
      Соединённые Штаты
      Украина