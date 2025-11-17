Нефть дешевеет до почти $64 за баррель на фоне возобновления загрузки в Новороссийске

Цены на нефть упали до 63,95 доллара за баррель в понедельник, 17 ноября, на фоне возобновления загрузки на ключевом экспортном центре в РФ, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В начале недели зафиксировано падение цен на нефть на фоне возобновления загрузок в "ключевом" российском экспортном центре в Новороссийске.

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent упали на 44 цента, или 0,68%, до 63,95 доллара за баррель к 07:51 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались по цене 59,61 доллара за баррель, что на 48 центов, или 0,8%, меньше, чем в пятницу.

Новороссийский порт возобновил загрузку нефти в воскресенье, согласно двум отраслевым источникам и данным LSEG. Однако усиленные атаки Украины на российскую нефтяную инфраструктуру остаются в центре внимания, учитывая возможные дальнейшие сбои - пишет издание.

Украинские военные заявили в субботу об ударе по российскому рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, также Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в воскресенье заявил об ударе по новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в самарской области россии.

Дополнение

Среди других причин, влияющих на данный момент на цены:

избыток предложения смеси углеводородов различных классов;

увеличение производства ОПЕК+.

"В целом, ощущение избытка предложения из-за увеличения производства ОПЕК+ сохраняется", — сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities, добавив, что цена WTI, вероятно, останется около 60 долларов за баррель.

Инвесторы пытаются оценить, как атаки Украины повлияют на экспорт российской сырой нефти в долгосрочной перспективе, а также зафиксируют прибыли после роста прошлой пятницы - отметил он.

Инвесторы также следят за влиянием западных санкций на российские поставки и торговые потоки. Соединенные Штаты ввели санкции, запрещая сделки с российскими нефтяными компаниями Лукойл и Роснефть после 21 ноября, чтобы подтолкнуть РФ к мирным переговорам по Украине.

Напомним

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,97% до $64,25 за баррель, а WTI подорожала на 2,13% до $59,94. Это произошло после атаки беспилотника на нефтебазу в Новороссийске, что вызвало опасения относительно поставок.

