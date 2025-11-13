Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания

В среднем, цена на бензин А-95 в Украине держится на уровне около 58 гривен за литр. Будет ли расти стоимость топлива на фоне российских атак, объяснил экономист Олег Пендзин журналистке УНН.

По словам экономиста, российские атаки не представляют угрозы для рынка топлива в Украине, ведь нефтебазы сейчас децентрализованы

Нет смысла бить по нефтебазам. То есть на сегодняшний момент нефтебазы в Украине децентрализованы, все полностью сидит на импорте - пояснил Олег Пендзин.

В связи с децентрализованной структурой поставок и отсутствием крупных нефтеперерабатывающих предприятий, враг не имеет прямого влияния на цены из-за обстрелов.

Цена на нефть на мировом рынке пока стабильна. И в связи с этой стабильностью каких-либо рисков для роста цен нет - добавил он.

Спрос на нефть и газ, без существенных изменений, будет расти десятилетиями: снижение CO₂ тоже не предвидится - МЭА

Экономист объяснил, что главным фактором, определяющим цену бензина в Украине, является ситуация на международном рынке нефти.

Цена на нефть на мировом рынке влияет на оптовые партии в Европе. Мы покупаем в Польше, Литве, Румынии - отметил он.

По его словам, если цена на нефть в мире растет, то соответственно растут и оптовые цены, по которым Украина закупает топливо. Если же цены падают, то и стоимость бензина снижается.

Таким образом, внутренний рынок фактически зависит от внешних поставщиков и глобальной динамики нефти. Экономист подчеркнул, что сейчас существенных колебаний не наблюдается. А относительно возможных изменений цены в зимний период, Панзин советует ориентироваться на ситуацию с нефтью в мире.

Если бы я знал, какая будет цена на мировом рынке в 2026 году, я был бы самым богатым человеком в мире - сказал экономист.

Он добавил, что сейчас оснований для резких колебаний стоимости бензина нет. Украинцам не стоит ожидать дефицита или резкого подорожания топлива в ближайшее время.

Напомним

Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали на 0,34% и 0,36% соответственно, сохраняя рост предыдущей сессии. Ожидается, что возобновление работы правительства США повысит спрос на нефть.