Спрос на нефть и газ, без существенных изменений, будет расти десятилетиями: снижение CO₂ тоже не предвидится - МЭА
Киев • УНН
Международное энергетическое агентство прогнозирует рост спроса на нефть и газ как минимум в течение 25 лет без глобальных изменений. Это обусловлено отсутствием новых решений в борьбе с изменением климата и изменением позиции стран по климатическим целям.
Если мир не изменит курс, а обязательств по борьбе с изменением климата не станет больше, мировой спрос на нефть и газ будет актуален не менее 25 следующих лет. Об этом говорится в заключении исследования Международного энергетического агентства (МЭА), передает FT и УНН.
Детали
В течение следующих 25 лет существенного снижения выбросов CO₂ вряд ли стоит ожидать, если страны мира не согласуют новые решения в борьбе с изменением климата, противодействуя перспективам доминирования нефти, газа и угля на мировых энергетических рынках.
Международное энергетическое агентство в своем последнем "Мировом энергетическом обзоре" изложило сценарий, учитывающий изменение позиции стран по климатическим целям, а также растущее желание безопасной и доступной энергии и замедление роста электромобилей.
"Изменение климата уменьшается — и быстро уменьшается — в повестке дня международной энергетической политики", - сказал Financial Times Фатих Бироль, глава МЭА. "И это происходит тогда, когда 2024 год был самым жарким годом в истории", добавил он.
В отчете, опубликованном на саммите COP30 по вопросам изменения климата в Белене, Бразилия, отмечается, что сейчас "почти наверняка, что потепление на 1,5 градуса будет превышено в течение десятилетия или меньше, и что пути, которые ограничивают это превышение низкими уровнями, теперь выскользнули из-под контроля".
МЭА заявило, что не представило свой новый сценарий в ответ на давление со стороны США, которые решительно критикуют понятие "пика нефти", пытаясь стимулировать свою промышленность ископаемого топлива и достичь "энергетического доминирования".
Напомним
Исследователи Эдинбургского университета обнаружили, что веб-сайты климатической конференции COP значительно увеличили выбросы CO₂. С 1995 по 2014 год средние выбросы выросли более чем на 13 000 процентов, превышая средний показатель для других веб-сайтов.