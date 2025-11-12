Спрос на нефть и газ, без существенных изменений, будет расти десятилетиями: снижение CO₂ тоже не предвидится - МЭА

$42.010.06
48.610.07
ukenru
08:32 • 7892 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 19933 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 47215 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 49496 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 70355 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 109008 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 53192 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 83077 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 68342 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 25791 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 32807 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 29096 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 26528 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 21920 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 7670 просмотра
публикации
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 1944 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 2000 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 22060 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 109008 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 72823 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Тимур Миндич
Дональд Трамп
Андрей Одарченко
Андрей Кудряшов
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 7266 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 26651 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 29216 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 25454 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 40140 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Социальная сеть
Financial Times

Спрос на нефть и газ, без существенных изменений, будет расти десятилетиями: снижение CO₂ тоже не предвидится - МЭА

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Международное энергетическое агентство прогнозирует рост спроса на нефть и газ как минимум в течение 25 лет без глобальных изменений. Это обусловлено отсутствием новых решений в борьбе с изменением климата и изменением позиции стран по климатическим целям.

Спрос на нефть и газ, без существенных изменений, будет расти десятилетиями: снижение CO₂ тоже не предвидится - МЭА

Если мир не изменит курс, а обязательств по борьбе с изменением климата не станет больше, мировой спрос на нефть и газ будет актуален не менее 25 следующих лет. Об этом говорится в заключении исследования Международного энергетического агентства (МЭА), передает FT и УНН.

Детали

В течение следующих 25 лет существенного снижения выбросов CO₂ вряд ли стоит ожидать, если страны мира не согласуют новые решения в борьбе с изменением климата, противодействуя перспективам доминирования нефти, газа и угля на мировых энергетических рынках.

Международное энергетическое агентство в своем последнем "Мировом энергетическом обзоре" изложило сценарий, учитывающий изменение позиции стран по климатическим целям, а также растущее желание безопасной и доступной энергии и замедление роста электромобилей.

"Изменение климата уменьшается — и быстро уменьшается — в повестке дня международной энергетической политики", - сказал Financial Times Фатих Бироль, глава МЭА. "И это происходит тогда, когда 2024 год был самым жарким годом в истории", добавил он.

В отчете, опубликованном на саммите COP30 по вопросам изменения климата в Белене, Бразилия, отмечается, что сейчас "почти наверняка, что потепление на 1,5 градуса будет превышено в течение десятилетия или меньше, и что пути, которые ограничивают это превышение низкими уровнями, теперь выскользнули из-под контроля".

МЭА заявило, что не представило свой новый сценарий в ответ на давление со стороны США, которые решительно критикуют понятие "пика нефти", пытаясь стимулировать свою промышленность ископаемого топлива и достичь "энергетического доминирования".

Напомним

Исследователи Эдинбургского университета обнаружили, что веб-сайты климатической конференции COP значительно увеличили выбросы CO₂. С 1995 по 2014 год средние выбросы выросли более чем на 13 000 процентов, превышая средний показатель для других веб-сайтов.

Игорь Тележников

ЭкономикаПогода и окружающая среда
Энергетика
Электроэнергия
Financial Times
Бразилия