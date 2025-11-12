Попит на нафту й газ, без істотних змін, зростатиме десятиліттями: зниження CO₂ теж не передбачається - МЕА

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20792 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50843 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47378 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50698 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48516 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44466 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60393 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132070 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16938 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13273 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23423 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 7486 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13576 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51331 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70119 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46211 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65207 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13887 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23751 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22633 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61874 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62087 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

Попит на нафту й газ, без істотних змін, зростатиме десятиліттями: зниження CO₂ теж не передбачається - МЕА

Київ • УНН

 • 2546 перегляди

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує зростання попиту на нафту та газ щонайменше протягом 25 років без глобальних змін. Це зумовлено відсутністю нових рішень у боротьбі зі зміною клімату та зміною позиції країн щодо кліматичних цілей.

Попит на нафту й газ, без істотних змін, зростатиме десятиліттями: зниження CO₂ теж не передбачається - МЕА

Якщо світ не змінить курсу, а зобов'язань щодо боротьби зі зміною клімату, не стане більше, світовий попит на нафту та газ буде актуальним не менш 25 наступних років. Про це ідеться у висновку дослідження Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), передає FT та УНН.

Деталі

Протягом наступних 25 років суттєвого зниження викидів CO₂ навряд чи варто очікувати, якщо країни світу не узгодять нові рішення у боротьбі зі зміною клімату, протидіючи перспективам домінування нафти, газу та вугілля на світових енергетичних ринках. 

Міжнародне енергетичне агентство у своєму останньому "Світовому енергетичному огляді", виклала сценарій, що враховує зміну позиції країн щодо кліматичних цілей, а також зростаюче бажання безпечної та доступної енергії та уповільнення зростання електромобілів.

"Зміна клімату зменшується — і швидко зменшується — у порядку денному міжнародної енергетичної політики", - сказав Financial Times Фатіх Біроль, голова МЕА. "І це відбувається тоді, коли 2024 рік був найспекотнішим роком в історії", додав він.

У звіті, опублікованому на саміті COP30 з питань зміни клімату в Белені, Бразилія, зазначається, що зараз "майже впевнено, що потепління на 1,5 градуса буде перевищено протягом десятиліття або менше, і що шляхи, які обмежують це перевищення низькими рівнями, тепер вислизнули з-під контролю".

МЕА заявило, що не представило свій новий сценарій у відповідь на тиск з боку США, які рішуче критикують поняття "піку нафти", намагаючись стимулювати свою промисловість викопного палива та досягти "енергетичного домінування".

Нагадаємо

Дослідники Единбурзького університету виявили, що веб-сайти кліматичної конференції COP значно збільшили викиди CO₂. З 1995 по 2014 рік середні викиди зросли більш ніж на 13 000 відсотків, перевищуючи середній показник для інших веб-сайтів.

Ігор Тележніков

ЕкономікаПогода та довкілля
Енергетика
Електроенергія
Financial Times
Бразилія