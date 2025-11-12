Попит на нафту й газ, без істотних змін, зростатиме десятиліттями: зниження CO₂ теж не передбачається - МЕА
Київ • УНН
Міжнародне енергетичне агентство прогнозує зростання попиту на нафту та газ щонайменше протягом 25 років без глобальних змін. Це зумовлено відсутністю нових рішень у боротьбі зі зміною клімату та зміною позиції країн щодо кліматичних цілей.
Якщо світ не змінить курсу, а зобов'язань щодо боротьби зі зміною клімату, не стане більше, світовий попит на нафту та газ буде актуальним не менш 25 наступних років. Про це ідеться у висновку дослідження Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), передає FT та УНН.
Деталі
Протягом наступних 25 років суттєвого зниження викидів CO₂ навряд чи варто очікувати, якщо країни світу не узгодять нові рішення у боротьбі зі зміною клімату, протидіючи перспективам домінування нафти, газу та вугілля на світових енергетичних ринках.
Міжнародне енергетичне агентство у своєму останньому "Світовому енергетичному огляді", виклала сценарій, що враховує зміну позиції країн щодо кліматичних цілей, а також зростаюче бажання безпечної та доступної енергії та уповільнення зростання електромобілів.
"Зміна клімату зменшується — і швидко зменшується — у порядку денному міжнародної енергетичної політики", - сказав Financial Times Фатіх Біроль, голова МЕА. "І це відбувається тоді, коли 2024 рік був найспекотнішим роком в історії", додав він.
У звіті, опублікованому на саміті COP30 з питань зміни клімату в Белені, Бразилія, зазначається, що зараз "майже впевнено, що потепління на 1,5 градуса буде перевищено протягом десятиліття або менше, і що шляхи, які обмежують це перевищення низькими рівнями, тепер вислизнули з-під контролю".
МЕА заявило, що не представило свій новий сценарій у відповідь на тиск з боку США, які рішуче критикують поняття "піку нафти", намагаючись стимулювати свою промисловість викопного палива та досягти "енергетичного домінування".
Нагадаємо
