Попит на нафту й газ, без істотних змін, зростатиме десятиліттями: зниження CO₂ теж не передбачається - МЕА

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує зростання попиту на нафту та газ щонайменше протягом 25 років без глобальних змін. Це зумовлено відсутністю нових рішень у боротьбі зі зміною клімату та зміною позиції країн щодо кліматичних цілей.