Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання

У середньому, ціна на бензин А-95 в Україні тримається на рівні близько 58 гривень за літр. Чи зростатиме вартість пального на тлі російських атак, пояснив економіст Олег Пендзин журналістці УНН.

За словами економіста, російські атаки не становлять загрози для ринку пального в Україні, адже нафтобази зараз децентралізовані

Немає сенсу бити по нафтобазах. Тобто на сьогоднішній момент нафтобази в Україні децентралізовані, усе повністю сидить на імпорті - пояснив Олег Пендзин.

У зв’язку з децентралізованою структурою постачання та відсутністю вуликих нафтопереробних підприємств, ворог не має прямого впливу на ціни через обстріли.

Ціна на нафту на світовому ринку поки що стабільна. І в зв’язку з цією стабільністю якихось ризиків для зростання цін немає - додав він.

Попит на нафту й газ, без істотних змін, зростатиме десятиліттями: зниження CO₂ теж не передбачається - МЕА

Економіст пояснив, що головним чинником, який визначає ціну бензину в Україні, є ситуація на міжнародному ринку нафти.

Ціна на нафту на світовому ринку впливає на оптові партії в Європі. Ми купуємо в Польщі, Литві, Румунії - зазначив він.

За його словами, якщо ціна на нафту у світі зростає, то відповідно ростуть і оптові ціни, за якими Україна закуповує пальне. Якщо ж ціни падають, то і вартість бензину знижується.

Таким чином, внутрішній ринок фактично залежить від зовнішніх постачальників і глобальної динаміки нафти. Економіст підкреслив, що зараз суттєвих коливань не спостерігається. А щодо можливих змін ціни в зимовий період, Панзин радить орієнтуватися на ситуацію з нафтою у світі.

Якби я знав, яка буде ціна на світовому ринку в 2026 році, я був би найбагатшою людиною у світі - сказав економіст.

Він додав, що наразі підстав для різких коливань вартості бензину немає. Українцям не варто очікувати дефіциту чи різкого подорожчання пального найближчим часом.

Нагадаємо

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI впали на 0,34% і 0,36% відповідно, зберігаючи зростання попередньої сесії. Очікується, що відновлення роботи уряду США підвищить попит на нафту.