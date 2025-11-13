$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7534 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20511 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52101 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33656 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33431 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70681 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42603 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39386 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37424 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33316 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57722 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11685 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22418 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10659 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 4330 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52102 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70681 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57824 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46805 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103740 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54901 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54855 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44686 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83058 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82623 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання

Київ • УНН

 • 37424 перегляди

Ціна на бензин А-95 в Україні тримається на рівні близько 58 гривень за літр. Економіст Олег Пендзин пояснив, що російські атаки не становлять загрози для ринку пального, оскільки нафтобази децентралізовані, а ціна на нафту на світовому ринку стабільна.

Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання

У середньому, ціна на бензин А-95 в Україні тримається на рівні близько 58 гривень за літр. Чи зростатиме вартість пального на тлі російських атак, пояснив економіст Олег Пендзин журналістці УНН.

За словами економіста, російські атаки не становлять загрози для ринку пального в Україні, адже нафтобази зараз децентралізовані

Немає сенсу бити по нафтобазах. Тобто на сьогоднішній момент нафтобази в Україні децентралізовані, усе повністю сидить на імпорті

- пояснив Олег Пендзин.

У зв’язку з децентралізованою структурою постачання та відсутністю вуликих нафтопереробних підприємств, ворог не має прямого впливу на ціни через обстріли.

Ціна на нафту на світовому ринку поки що стабільна. І в зв’язку з цією стабільністю якихось ризиків для зростання цін немає

- додав він.

Попит на нафту й газ, без істотних змін, зростатиме десятиліттями: зниження CO₂ теж не передбачається - МЕА12.11.25, 12:26 • 2852 перегляди

Економіст пояснив, що головним чинником, який визначає ціну бензину в Україні, є ситуація на міжнародному ринку нафти.

Ціна на нафту на світовому ринку впливає на оптові партії в Європі. Ми купуємо в Польщі, Литві, Румунії

- зазначив він.

За його словами, якщо ціна на нафту у світі зростає, то відповідно ростуть і оптові ціни, за якими Україна закуповує пальне. Якщо ж ціни падають, то і вартість бензину знижується.

Таким чином, внутрішній ринок фактично залежить від зовнішніх постачальників і глобальної динаміки нафти. Економіст підкреслив, що зараз суттєвих коливань не спостерігається. А щодо можливих змін ціни в зимовий період, Панзин радить орієнтуватися на ситуацію з нафтою у світі.

Якби я знав, яка буде ціна на світовому ринку в 2026 році, я був би найбагатшою людиною у світі

- сказав економіст.

Він додав, що наразі підстав для різких коливань вартості бензину немає. Українцям не варто очікувати дефіциту чи різкого подорожчання пального найближчим часом.

Нагадаємо

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI впали на 0,34% і 0,36% відповідно, зберігаючи зростання попередньої сесії. Очікується, що відновлення роботи уряду США підвищить попит на нафту.

Алла Кіосак

Економіка
Енергетика
Війна в Україні
Литва
Європа
Румунія
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща