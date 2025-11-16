На Вінниччині затримали трьох іноземців за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного до Молдови

У Могилів-Подільському районі правоохоронці затримали трьох іноземних громадян, яких підозрюють у спробі незаконно переправити військовозобов’язаного українця до Молдови за 8 тисяч доларів. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає УНН.

За даними слідства, громадянка Румунії та двоє громадян Молдови запропонували українцю перетнути кордон поза пунктами пропуску. За свої "послуги" вони встановили плату у 8000 доларів США.

Уночі підозрювані власним автомобілем перевезли чоловіка з Вінниці до місця, де він мав незаконно перейти кордон. Під час інструктажу та отримання грошей їх затримали правоохоронці.

За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури трьом громадянам іноземних держав повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України й інших військових формувань в особливий період та у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України)