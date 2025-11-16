На Вінниччині затримали трьох іноземців за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного до Молдови
Київ • УНН
У Могилів-Подільському районі затримали трьох іноземців, які намагалися незаконно переправити військовозобов'язаного українця до Молдови. За свої "послуги" вони запросили 8 тисяч доларів США.
Деталі
За даними слідства, громадянка Румунії та двоє громадян Молдови запропонували українцю перетнути кордон поза пунктами пропуску. За свої "послуги" вони встановили плату у 8000 доларів США.
Уночі підозрювані власним автомобілем перевезли чоловіка з Вінниці до місця, де він мав незаконно перейти кордон. Під час інструктажу та отримання грошей їх затримали правоохоронці.
За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури трьом громадянам іноземних держав повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України й інших військових формувань в особливий період та у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України)
До суду скерували клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За інкриміновані злочини передбачено від семи до дев’яти років позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Могилів-Подільського районного відділу поліції, а оперативний супровід забезпечують СБУ, управління міграційної політики та прикордонники 24 загону ДПСУ.
