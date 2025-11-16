В Винницкой области задержали трех иностранцев за организацию незаконной переправки военнообязанного в Молдову

В Могилев-Подольском районе правоохранители задержали трех иностранных граждан, которых подозревают в попытке незаконно переправить военнообязанного украинца в Молдову за 8 тысяч долларов. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, гражданка Румынии и двое граждан Молдовы предложили украинцу пересечь границу вне пунктов пропуска. За свои "услуги" они установили плату в 8000 долларов США.

Ночью подозреваемые на собственном автомобиле перевезли мужчину из Винницы к месту, где он должен был незаконно перейти границу. Во время инструктажа и получения денег их задержали правоохранители.

Под процессуальным руководством Могилев-Подольской окружной прокуратуры троим гражданам иностранных государств сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период и в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 УК Украины) - сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За инкриминируемые преступления предусмотрено от семи до девяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляют следователи Могилев-Подольского районного отдела полиции, а оперативное сопровождение обеспечивают СБУ, управление миграционной политики и пограничники 24 отряда ГПСУ.

Напомним

Во Львовской области задержали двух водителей рейсового автобуса, которые организовали канал незаконной переправки военнообязанных в Польшу. Им сообщено о подозрении по ч.2 ст.332 УКУ.