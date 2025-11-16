В Винницкой области задержали трех иностранцев за организацию незаконной переправки военнообязанного в Молдову

$42.060.00
48.880.00
ukenru
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 24077 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 07:00 • 34584 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
16 ноября, 05:50 • 17828 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 30455 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 45228 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 44241 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 41574 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 52677 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 45026 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 38658 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Потери оккупантов: Силы обороны отминусовали 860 россиян и более 400 вражеских БпЛА за сутки16 ноября, 05:32 • 15612 просмотра
В США начались масштабные рейды против нелегальной иммиграции - Reuters16 ноября, 06:12 • 10796 просмотра
Президент Финляндии прогнозирует продолжение войны в Украине и призывает к поддержке сопротивления агрессии РФ16 ноября, 08:51 • 3802 просмотра
В кремле заявили о контактах с Вашингтоном по встрече путин-Трамп, которая отложена16 ноября, 09:25 • 11939 просмотра
Атакован Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, который обеспечивает армию захватчиков - Генштаб11:46 • 10072 просмотра
публикации
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 24080 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 34585 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 90337 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 80125 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 53581 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Юлия Свириденко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Купянск
Франция
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 25582 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 90337 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 33609 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 49542 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 41812 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Социальная сеть
Фильм

В Винницкой области задержали трех иностранцев за организацию незаконной переправки военнообязанного в Молдову

Киев • УНН

 • 484 просмотра

В Могилев-Подольском районе задержали трех иностранцев, которые пытались незаконно переправить военнообязанного украинца в Молдову. За свои "услуги" они запросили 8 тысяч долларов США.

В Винницкой области задержали трех иностранцев за организацию незаконной переправки военнообязанного в Молдову

В Могилев-Подольском районе правоохранители задержали трех иностранных граждан, которых подозревают в попытке незаконно переправить военнообязанного украинца в Молдову за 8 тысяч долларов. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, гражданка Румынии и двое граждан Молдовы предложили украинцу пересечь границу вне пунктов пропуска. За свои "услуги" они установили плату в 8000 долларов США.

Ночью подозреваемые на собственном автомобиле перевезли мужчину из Винницы к месту, где он должен был незаконно перейти границу. Во время инструктажа и получения денег их задержали правоохранители.

Под процессуальным руководством Могилев-Подольской окружной прокуратуры троим гражданам иностранных государств сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период и в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 УК Украины)

 - сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За инкриминируемые преступления предусмотрено от семи до девяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляют следователи Могилев-Подольского районного отдела полиции, а оперативное сопровождение обеспечивают СБУ, управление миграционной политики и пограничники 24 отряда ГПСУ.

Напомним

Во Львовской области задержали двух водителей рейсового автобуса, которые организовали канал незаконной переправки военнообязанных в Польшу. Им сообщено о подозрении по ч.2 ст.332 УКУ.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Служба безопасности Украины
Румыния
Украина
Молдова
Винница
Польша