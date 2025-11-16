В Винницкой области задержали трех иностранцев за организацию незаконной переправки военнообязанного в Молдову
Киев • УНН
В Могилев-Подольском районе задержали трех иностранцев, которые пытались незаконно переправить военнообязанного украинца в Молдову. За свои "услуги" они запросили 8 тысяч долларов США.
В Могилев-Подольском районе правоохранители задержали трех иностранных граждан, которых подозревают в попытке незаконно переправить военнообязанного украинца в Молдову за 8 тысяч долларов. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает УНН.
Детали
По данным следствия, гражданка Румынии и двое граждан Молдовы предложили украинцу пересечь границу вне пунктов пропуска. За свои "услуги" они установили плату в 8000 долларов США.
Ночью подозреваемые на собственном автомобиле перевезли мужчину из Винницы к месту, где он должен был незаконно перейти границу. Во время инструктажа и получения денег их задержали правоохранители.
Под процессуальным руководством Могилев-Подольской окружной прокуратуры троим гражданам иностранных государств сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период и в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 УК Украины)
В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За инкриминируемые преступления предусмотрено от семи до девяти лет лишения свободы.
Досудебное расследование осуществляют следователи Могилев-Подольского районного отдела полиции, а оперативное сопровождение обеспечивают СБУ, управление миграционной политики и пограничники 24 отряда ГПСУ.
