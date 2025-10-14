На Київщині скасували екстрені відключення світла - ДТЕК
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про скасування екстрених відключень світла у Київській області. Раніше Укренерго запроваджувало їх у Броварському, Обухівському та Бориспільському районах.
У Київській області скасували екстрені відключення світла, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Київщина: екстрені відключення світла скасовано
Нагадаємо
Укренерго запровадило екстрені відключення світла у Броварському, Обухівському та Бориспільському районах Київщини. На Сумщині, Дніпровщині, Кіровоградщині та Донеччині діють графіки аварійних відключень.
