В Киевской области отменили экстренные отключения света - ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК сообщил об отмене экстренных отключений света в Киевской области. Ранее Укрэнерго вводило их в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах.
В Киевской области отменили экстренные отключения света, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Киевщина: экстренные отключения света отменены
Напомним
Укрэнерго ввело экстренные отключения света в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах Киевской области. В Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях действуют графики аварийных отключений.
