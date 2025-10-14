Emergency power outages canceled in Kyiv region - DTEK
Kyiv • UNN
DTEK announced the cancellation of emergency power outages in the Kyiv region. Earlier, Ukrenergo introduced them in Brovary, Obukhiv, and Boryspil districts.
Emergency power outages have been canceled in the Kyiv region, UNN reports with reference to DTEK.
Kyiv region: emergency power outages canceled
Recall
Ukrenergo introduced emergency power outages in Brovary, Obukhiv, and Boryspil districts of Kyiv region. Emergency shutdown schedules are in effect in Sumy, Dnipro, Kirovohrad, and Donetsk regions.
Emergency power outages hit seven regions of Ukraine - Ministry of Energy14.10.25, 18:38 • 1070 views