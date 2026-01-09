На фронті зафіксовано 97 бойових зіткнень, ворог активно атакує на чотирьох напрямках
Київ • УНН
Загальна кількість бойових зіткнень на фронті досягла 97, ворог активно діє на чотирьох напрямках. Сили оборони відбивають атаки, бої тривають у багатьох населених пунктах.
На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 97. Ворог активно діє на чотирьох напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 65 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене, ще два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки – три атаки відбили наші оборонці, наразі один бій триває.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне, одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку росіяни один раз намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Платонівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано один штурм окупантів у бік Ступочок.
На Костянтинівському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки, два боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 26 атак.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське, два боєзіткнення тривають. Авіаудару КАБами зазнала Маломихайлівка.
На Гуляйпільському напрямку відбулось 16 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене. Три боєзіткнення на даний час тривають.
На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.
Придніпровському напрямку мала місце одна безрезультатна спроба росіян покращити своє положення.
Понад 1000 солдат та 687 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу09.01.26, 07:32 • 3854 перегляди