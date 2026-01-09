$42.990.27
13:30 • 2678 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 5836 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 3704 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 7656 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 4212 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 11335 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 12490 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 13756 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 11991 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 12724 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
На фронте зафиксировано 97 боевых столкновений, враг активно атакует на четырех направлениях

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Общее количество боевых столкновений на фронте достигло 97, враг активно действует на четырех направлениях. Силы обороны отражают атаки, бои продолжаются во многих населенных пунктах.

На фронте зафиксировано 97 боевых столкновений, враг активно атакует на четырех направлениях

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 97. Враг активно действует на четырех направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 65 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанск и Зеленое, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник пытается наступать в районе Степной Новоселовки и в сторону Богуславки – три атаки отбили наши защитники, сейчас один бой продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Новодяное, Новоегоровка, Колодези, Дробышево и Мирное, одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки.

На Краматорском направлении зафиксирован один штурм оккупантов в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 27 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и в сторону Новопавловки и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 26 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отбивали 12 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Поддубное, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка и Красногорское, два боестолкновения продолжаются. Авиаудару КАБами подверглась Маломихайловка.

На Гуляйпольском направлении произошло 16 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Варваровка и Зеленое. Три боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Ореховском направлении на данный момент наступательных действий врага не зафиксировано.

Приднепровском направлении имела место одна безрезультатная попытка россиян улучшить свое положение.

Более 1000 солдат и 687 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки09.01.26, 07:32 • 3850 просмотров

