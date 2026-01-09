На фронте зафиксировано 97 боевых столкновений, враг активно атакует на четырех направлениях
Киев • УНН
Общее количество боевых столкновений на фронте достигло 97, враг активно действует на четырех направлениях. Силы обороны отражают атаки, бои продолжаются во многих населенных пунктах.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 65 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанск и Зеленое, еще два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении противник пытается наступать в районе Степной Новоселовки и в сторону Богуславки – три атаки отбили наши защитники, сейчас один бой продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Новодяное, Новоегоровка, Колодези, Дробышево и Мирное, одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки.
На Краматорском направлении зафиксирован один штурм оккупантов в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 27 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и в сторону Новопавловки и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 26 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отбивали 12 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Поддубное, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка и Красногорское, два боестолкновения продолжаются. Авиаудару КАБами подверглась Маломихайловка.
На Гуляйпольском направлении произошло 16 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Варваровка и Зеленое. Три боестолкновения на данный момент продолжаются.
На Ореховском направлении на данный момент наступательных действий врага не зафиксировано.
Приднепровском направлении имела место одна безрезультатная попытка россиян улучшить свое положение.
