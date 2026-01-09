Более 1000 солдат и 687 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

$42.720.15
49.920.12
ukenru
8 января, 17:08 • 33985 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 44682 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 35823 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 45783 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 29071 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 19251 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 15930 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18844 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14726 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 55374 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
6.3м/с
88%
727мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена только его собственной моралью - NYT8 января, 21:40 • 6966 просмотра
Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"8 января, 21:57 • 11580 просмотра
Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности8 января, 22:20 • 15500 просмотра
Выход США из десятков международных организаций: появилась реакция ООН8 января, 23:01 • 7846 просмотра
Ночная атака на Киев: по меньшей мере два человека пострадали, повреждены дома в трех районах8 января, 23:26 • 16954 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 22369 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 33991 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 27315 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 45787 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 77805 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Юлия Свириденко
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Кривой Рог
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 40757 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 44383 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 67531 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 86490 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 127778 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
9К720 Искандер
Отопление

Более 1000 солдат и 687 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 12 просмотра

8 января российская армия потеряла 1030 военнослужащих и 687 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.26 составляют 1216930 человек.

Более 1000 солдат и 687 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

За сутки 8 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1030 солдат и 687 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1216930 (+1030) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11526 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 23882 (+8)
        • артиллерийских систем ‒ 35892 (+18)
          • РСЗО ‒ 1596 (0)
            • средства ПВО ‒ 1269 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 102761 (+687)
                    • крылатые ракеты ‒ 4137 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 73426 (+90)
                            • специальная техника ‒ 4037 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что рф перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны на 106%, производя более 400 БпЛА ежесуточно. россияне планируют расширить войска беспилотных систем до 210 тыс. военнослужащих к 2030 году.

                              РФ затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – Зеленский05.01.26, 19:55 • 4791 просмотр

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина