Более 1000 солдат и 687 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

За сутки 8 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1030 солдат и 687 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1216930 (+1030) человек ликвидировано

танков ‒ 11526 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 23882 (+8)

артиллерийских систем ‒ 35892 (+18)

РСЗО ‒ 1596 (0)

средства ПВО ‒ 1269 (0)

самолетов ‒ 434 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 102761 (+687)

крылатые ракеты ‒ 4137 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 73426 (+90)

специальная техника ‒ 4037 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что рф перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны на 106%, производя более 400 БпЛА ежесуточно. россияне планируют расширить войска беспилотных систем до 210 тыс. военнослужащих к 2030 году.

