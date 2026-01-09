Более 1000 солдат и 687 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки
Киев • УНН
8 января российская армия потеряла 1030 военнослужащих и 687 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.26 составляют 1216930 человек.
За сутки 8 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1030 солдат и 687 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1216930 (+1030) человек ликвидировано
- танков ‒ 11526 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 23882 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 35892 (+18)
- РСЗО ‒ 1596 (0)
- средства ПВО ‒ 1269 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 102761 (+687)
- крылатые ракеты ‒ 4137 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 73426 (+90)
- специальная техника ‒ 4037 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что рф перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны на 106%, производя более 400 БпЛА ежесуточно. россияне планируют расширить войска беспилотных систем до 210 тыс. военнослужащих к 2030 году.
