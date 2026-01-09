Понад 1000 солдат та 687 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу
Київ • УНН
8 січня російська армія втратила 1030 військових та 687 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.26 становлять 1216930 осіб.
За добу 8 січня російські війська втратили на війні з Україною 1030 солдатів та 687 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1216930 (+1030) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11526 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 23882 (+8)
- артилерійських систем ‒ 35892 (+18)
- РСЗВ ‒ 1596 (0)
- засоби ППО ‒ 1269 (0)
- літаків ‒ 434 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 102761 (+687)
- крилаті ракети ‒ 4137 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 73426 (+90)
- спеціальна техніка ‒ 4037 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рф перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони на 106%, виробляючи понад 400 БпЛА щодоби. росіяни планують розширити війська безпілотних систем до 210 тис. військовослужбовців до 2030 року.
рф затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – Зеленський05.01.26, 19:55 • 4795 переглядiв