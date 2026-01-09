Понад 1000 солдат та 687 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу

$42.720.15
49.920.12
8 січня, 17:08 • 35376 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 46264 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 36897 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 47013 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 29722 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 19508 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16138 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18894 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14772 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 55758 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Публікації
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише власною мораллю - NYT8 січня, 21:40 • 8384 перегляди
Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"8 січня, 21:57 • 12321 перегляди
Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці8 січня, 22:20 • 16565 перегляди
Вихід США з десятків міжнародних організацій: з'явилась реакція ООН8 січня, 23:01 • 9404 перегляди
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах8 січня, 23:26 • 17781 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 23149 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 35376 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 27862 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 47013 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 78259 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Юлія Свириденко
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Венесуела
Львів
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 40973 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 44620 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 67724 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 86663 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 127946 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
The New York Times
Іскандер (ОТРК)

Понад 1000 солдат та 687 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

8 січня російська армія втратила 1030 військових та 687 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.26 становлять 1216930 осіб.

Понад 1000 солдат та 687 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу

За добу 8 січня російські війська втратили на війні з Україною 1030 солдатів та 687 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1216930 (+1030) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11526 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 23882 (+8)
        • артилерійських систем ‒ 35892 (+18)
          • РСЗВ ‒ 1596 (0)
            • засоби ППО ‒ 1269 (0)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 102761 (+687)
                    • крилаті ракети ‒ 4137 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 73426 (+90)
                            • спеціальна техніка ‒ 4037 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рф перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони на 106%, виробляючи понад 400 БпЛА щодоби. росіяни планують розширити війська безпілотних систем до 210 тис. військовослужбовців до 2030 року.

                              рф затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – Зеленський05.01.26, 19:55 • 4795 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Збройні сили України
                              Україна