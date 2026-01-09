Понад 1000 солдат та 687 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу

За добу 8 січня російські війська втратили на війні з Україною 1030 солдатів та 687 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1216930 (+1030) осіб ліквідовано

танків ‒ 11526 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 23882 (+8)

артилерійських систем ‒ 35892 (+18)

РСЗВ ‒ 1596 (0)

засоби ППО ‒ 1269 (0)

літаків ‒ 434 (0)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 102761 (+687)

крилаті ракети ‒ 4137 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 73426 (+90)

спеціальна техніка ‒ 4037 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рф перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони на 106%, виробляючи понад 400 БпЛА щодоби. росіяни планують розширити війська безпілотних систем до 210 тис. військовослужбовців до 2030 року.

