На фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень 26 грудня, ворог б'є по прикордонню Сумщини і Чернігівщини - Генштаб

$41.930.22
49.430.26
ukenru
18:17 • 1296 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 10235 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 13255 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 19861 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 34663 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 23213 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 18806 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18637 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20449 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 42577 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4м/с
86%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго26 грудня, 09:49 • 26061 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей26 грудня, 10:19 • 16744 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo26 грудня, 11:33 • 16527 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 13066 перегляди
Понад 78% українців вважають, що держава не підготувалася до вторгнення рф - опитуванняPhoto15:38 • 13271 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00 • 5366 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto16:30 • 10235 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 13108 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 34663 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 42577 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Давид Арахамія
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Державний кордон України
Харків
Реклама
УНН Lite
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00 • 5366 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto16:51 • 2886 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 5522 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 8502 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 25583 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Опалення
Соціальна мережа

На фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень 26 грудня, ворог б'є по прикордонню Сумщини і Чернігівщини - Генштаб

Київ • УНН

 • 1890 перегляди

Від початку доби 26 грудня на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень. Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують страждати від артилерійських обстрілів з території рф.

На фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень 26 грудня, ворог б'є по прикордонню Сумщини і Чернігівщини - Генштаб

Від початку доби 26 грудня на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень. Від артилерійських обстрілів з території рф продовжують страждати прикордонні населені пункти, зокрема Кучерівка, Рижівка, Іскрисківщина, Безсалівка, Малушине, Волфине, Білокопитове, Уланове Сумської області; Блешня, Клюси, Гірськ Чернігівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Сили оборони відбили три ворожі атаки на Північно-Слобожанському і курському напрямках. Також противник завдав два авіаудари, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 61 обстріл, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке. Два бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили п’ять ворожих атак у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська, ще чотири боєзіткнення наразі тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 27 разів поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Середнє, Рідкодуб, Колодязі, Шандриголове, Зарічне та у бік населеного пункту Ставки. Сили оборони зупинили 19 спроб просування противника, бої тривають у восьми локаціях.

На Слов’янському напрямку на даний час триває бій в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбник 18 разів атакував у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Дотепер тривають шість бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Олександрівському напрямку противник вісім разів атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Товсте, Вороне та Рибне, три боєзіткнення наразі тривають. Авіація противника завдала удару по населеному пункту Просяна.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили сім спроб ворога просунутись уперед в районі Варварівки та Гуляйполя, ще сім боєзіткнень тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Воздвижівка, Прилуки та Залізничне.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбивають три атаки ворога в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

73 з 99 ворожих дронів знешкоджено, рф атакувала Україну балістичним "Іскандером"26.12.25, 09:11 • 3606 переглядiв

Євген Устименко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Чернігівська область
Гуляйполе
Україна
Куп'янськ