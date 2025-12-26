На фронте зафиксировано 112 боевых столкновений 26 декабря, враг бьет по приграничью Сумщины и Черниговщины - Генштаб

С начала суток 26 декабря на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений. От артиллерийских обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Кучеровка, Рыжевка, Искрисковщина, Бессаловка, Малушино, Волфино, Белокопытово, Уланово Сумской области; Блешня, Клюсы, Горск Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Силы обороны отбили три вражеские атаки на Северо-Слобожанском и курском направлениях. Также противник нанес два авиаудара, сбросил четыре управляемые авиабомбы, совершил 61 обстрел, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилипки и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое. Два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили пять вражеских атак в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска, еще четыре боестолкновения сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 27 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Среднее, Редкодуб, Колодези, Шандриголово, Заречное и в сторону населенного пункта Ставки. Силы обороны остановили 19 попыток продвижения противника, бои продолжаются в восьми локациях.

На Славянском направлении в настоящее время продолжается бой в районе Дроновки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчик 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 20 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Дачное. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Александровском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Вороне и Рыбное, три боестолкновения сейчас продолжаются. Авиация противника нанесла удар по населенному пункту Просяная.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили семь попыток врага продвинуться вперед в районе Варваровки и Гуляйполя, еще семь боестолкновений продолжаются. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Воздвижевка, Прилуки и Зализничное.

На Ореховском направлении Силы обороны отбивают три атаки врага в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

73 из 99 вражеских дронов обезврежены, рф атаковала Украину баллистическим "Искандером"