На фронті відбулося 77 бойових зіткнень: найгарячіше на Лиманському та Покровському напрямках - Генштаб

Ексклюзив
12:55 • 2762 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 10891 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 6078 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 13563 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 34395 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 43797 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 47233 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 71701 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 176747 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 72789 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13
Ексклюзив
12:13 • 10901 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 176763 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 142657 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Велика Британія
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11
Безпілотний літальний апарат
Пістолет
Лікарські засоби
Гривня
Нафта

На фронті відбулося 77 бойових зіткнень: найгарячіше на Лиманському та Покровському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Протягом доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Українські захисники відбили численні атаки ворога на різних напрямках, зокрема на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському.

На фронті відбулося 77 бойових зіткнень: найгарячіше на Лиманському та Покровському напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗС України станом на 16:00 21 серпня, пише УНН.

Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Прогрес, Стара Гута, Гаврилова Слобода, Нововасилівка, Соснівка, Шалигіне, Кучерівка, Старикове, Кореньок, Ходине, Малушине, Зарічне Сумської області; Залізний Міст Чернігівської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили дві атаки загарбників. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 122 артилерійські обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили п’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили п’ять наступальних дій ворога в районах Голубівки, Ямполя та Куп’янська.

На Лиманському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва.

На Сіверському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районах Серебрянки, Виїмки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районах Костянтинівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку 24 рази протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор вісім разів намагався просунутися в районах населених пунктів Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія. Чотири бойові зіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив. Ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Оріхів.

546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"21.08.25, 09:16

Ольга Розгон

