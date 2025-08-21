На фронте произошло 77 боевых столкновений: наиболее горячо на Лиманском и Покровском направлениях - Генштаб

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Эксклюзив
12:55 • 2622 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 10670 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 5842 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 13367 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 34017 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 43456 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 46908 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 71420 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 176231 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 72697 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.5м/с
39%
745мм
Популярные новости
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 69008 просмотра
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 11966 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 51456 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48 • 35442 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 36705 просмотра
публикации
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 10671 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 37308 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 89430 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 176231 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 142266 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Сергей Кузьминых
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 51942 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 47592 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 47479 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 75378 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 90884 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Гривна
Пистолет
Нефть

На фронте произошло 77 боевых столкновений: наиболее горячо на Лиманском и Покровском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В течение суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Украинские защитники отбили многочисленные атаки врага на разных направлениях, в частности на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском.

На фронте произошло 77 боевых столкновений: наиболее горячо на Лиманском и Покровском направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВС Украины по состоянию на 16:00 21 августа, пишет УНН.

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Прогресс, Старая Гута, Гаврилова Слобода, Нововасильевка, Сосновка, Шалыгино, Кучеровка, Стариково, Коренек, Ходино, Малушино, Заречное Сумской области; Железный Мост Черниговской области

- говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки захватчиков. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 122 артиллерийских обстрела, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Хатнее, Амбарное, Западное.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили пять наступательных действий врага в районах Голубовки, Ямполя и Купянска.

На Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Диброва.

На Северском направлении противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянки, Выемки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районах Константиновки и Предтечино.

На Торецком направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении 24 раза в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоекономическое, Николаевка, Родинское, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Покровск, Зверово, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Затишок, Котлино, Удачное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор восемь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Толстой, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Камышеваха, Филиал. Четыре боевых столкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил. Вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Орехов.

546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"21.08.25, 09:16 • 43463 просмотра

Ольга Розгон

Война в Украине
Волчанск
Курск
Покровск
Сумская область
Многоствольная ракетная установка
Черниговская область
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе
Северск
Торецк
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск