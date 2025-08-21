На фронте произошло 77 боевых столкновений: наиболее горячо на Лиманском и Покровском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
В течение суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Украинские защитники отбили многочисленные атаки врага на разных направлениях, в частности на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском.
С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВС Украины по состоянию на 16:00 21 августа, пишет УНН.
В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Прогресс, Старая Гута, Гаврилова Слобода, Нововасильевка, Сосновка, Шалыгино, Кучеровка, Стариково, Коренек, Ходино, Малушино, Заречное Сумской области; Железный Мост Черниговской области
На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки захватчиков. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 122 артиллерийских обстрела, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Хатнее, Амбарное, Западное.
На Купянском направлении наши воины успешно остановили пять наступательных действий врага в районах Голубовки, Ямполя и Купянска.
На Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Диброва.
На Северском направлении противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянки, Выемки, Северска и Федоровки.
На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районах Константиновки и Предтечино.
На Торецком направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка.
На Покровском направлении 24 раза в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоекономическое, Николаевка, Родинское, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Покровск, Зверово, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Затишок, Котлино, Удачное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Новопавловском направлении агрессор восемь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Толстой, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Камышеваха, Филиал. Четыре боевых столкновения еще продолжаются.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил. Вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Орехов.
