Ексклюзив
15:44 • 2804 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 7450 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 10575 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 18062 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 22452 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 34639 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 45633 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 51598 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 83925 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53471 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
На фронті відбулося 48 боїв, найбільше на Гуляйпільському, Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 1636 перегляди

Від початку доби зафіксовано 48 зіткнень, найбільше атак на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Ворог обстрілює прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

На фронті відбулося 48 боїв, найбільше на Гуляйпільському, Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося вже 48 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Гуляйпільському, Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Кучерівка, Шалигіне, Іскрисківщина, Рижівка, Уланове, Будки, Ходине. У Чернігівській області: Ясна Поляна, Орлинівка, Костобобрів, Сеньківка

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 65 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази йшов вперед у напрямку Петропавлівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали одну спробу загарбників просунутися в бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки та Закітного. Дві атаки тривають.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки та Новопавлівки. Два бої тривають.

Окупанти не припиняють спроб повністю захопити Покровськ і Мирноград - ДШВ10.03.26, 05:37 • 5636 переглядiв

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка та Новопавлівка. Одне боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у бік Тернового та Новогригорівки. Одна атака триває. Крім того, Іванівка та Покровське зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районі Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Зарічного, Варварівки, Лугівського, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Новоселівки, Чарівного та Долинки. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у напрямку Щербаків та Павлівки. Район Блакитного зазнав авіаудару.

На Придніпровському напрямку спроби ворога поліпшити своє становище не спостерігаються.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Сили оборони України атакували склади ПММ та станцію РЕБ окупантів - Генштаб10.03.26, 15:51 • 1992 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Покровськ
Слов'янськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Гуляйполе
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ