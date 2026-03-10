На фронті відбулося 48 боїв, найбільше на Гуляйпільському, Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося вже 48 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Гуляйпільському, Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Кучерівка, Шалигіне, Іскрисківщина, Рижівка, Уланове, Будки, Ходине. У Чернігівській області: Ясна Поляна, Орлинівка, Костобобрів, Сеньківка - йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 65 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази йшов вперед у напрямку Петропавлівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали одну спробу загарбників просунутися в бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки та Закітного. Дві атаки тривають.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки та Новопавлівки. Два бої тривають.

Окупанти не припиняють спроб повністю захопити Покровськ і Мирноград - ДШВ

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка та Новопавлівка. Одне боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у бік Тернового та Новогригорівки. Одна атака триває. Крім того, Іванівка та Покровське зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районі Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Зарічного, Варварівки, Лугівського, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Новоселівки, Чарівного та Долинки. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у напрямку Щербаків та Павлівки. Район Блакитного зазнав авіаудару.

На Придніпровському напрямку спроби ворога поліпшити своє становище не спостерігаються.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Сили оборони України атакували склади ПММ та станцію РЕБ окупантів - Генштаб