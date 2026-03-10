На фронте произошло 48 боев, больше всего на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте произошло уже 48 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Кучеровка, Шалыгино, Искрисковщина, Рыжевка, Уланово, Будки, Ходино. В Черниговской области: Ясная Поляна, Орлиновка, Костобобров, Сеньковка - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 65 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении противник четыре раза шел вперед в направлении Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Дробышево.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки и Закитного. Две атаки продолжаются.

На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. Два боя продолжаются.

Оккупанты не прекращают попыток полностью захватить Покровск и Мирноград - ДШВ

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Новониколаевка и Новопавловка. Одно боестолкновение еще не завершено.

На Александровском направлении враг дважды наступал в сторону Тернового и Новогригоровки. Одна атака продолжается. Кроме того, Ивановка и Покровское подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Гуляйполя, Зализничного, Гуляйпольского, Заречного, Варваровки, Луговского, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижевки, Новоселовки, Чаривного и Долинки. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг атаковал в направлении Щербаков и Павловки. Район Блакитного подвергся авиаудару.

На Приднепровском направлении попытки врага улучшить свое положение не наблюдаются.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

Силы обороны Украины атаковали склады ГСМ и станцию РЭБ оккупантов - Генштаб