14:11 • 3852 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
12:33 • 13546 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
11:27 • 19462 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
11:25 • 30129 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
10 марта, 08:20 • 41791 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 50498 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
9 марта, 19:03 • 83338 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53200 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 58432 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55992 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
На фронте произошло 48 боев, больше всего на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 402 просмотра

С начала суток зафиксировано 48 столкновений, больше всего атак на Гуляйпольском и Покровском направлениях. Враг обстреливает приграничье Сумщины и Черниговщины.

На фронте произошло 48 боев, больше всего на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте произошло уже 48 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Кучеровка, Шалыгино, Искрисковщина, Рыжевка, Уланово, Будки, Ходино. В Черниговской области: Ясная Поляна, Орлиновка, Костобобров, Сеньковка

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 65 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении противник четыре раза шел вперед в направлении Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Дробышево.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки и Закитного. Две атаки продолжаются.

На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. Два боя продолжаются.

Оккупанты не прекращают попыток полностью захватить Покровск и Мирноград - ДШВ10.03.26, 05:37 • 5568 просмотров

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Новониколаевка и Новопавловка. Одно боестолкновение еще не завершено.

На Александровском направлении враг дважды наступал в сторону Тернового и Новогригоровки. Одна атака продолжается. Кроме того, Ивановка и Покровское подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Гуляйполя, Зализничного, Гуляйпольского, Заречного, Варваровки, Луговского, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижевки, Новоселовки, Чаривного и Долинки. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг атаковал в направлении Щербаков и Павловки. Район Блакитного подвергся авиаудару.

На Приднепровском направлении попытки врага улучшить свое положение не наблюдаются.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

Силы обороны Украины атаковали склады ГСМ и станцию РЭБ оккупантов - Генштаб10.03.26, 15:51 • 1376 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Покровск
Славянск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск